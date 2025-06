È morta Barbara Siciliano la campionessa azzurra del Volley era in vacanza

Una triste perdita nel mondo dello sport italiano. Barbara Siciliano, simbolo di eccellenza e passione nel volley, ci lascia a soli 52 anni, improvvisamente strappata da un malore fatale mentre si godeva una giornata di relax in Liguria. La sua scomparsa sconvolge amici, familiari e tutta la comunità sportiva. Ricordiamola per la grinta e il sorriso che hanno ispirato generazioni di atleti. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti.

Barbara Siciliano, ex pallavolista della nazionale italiana, originaria di Sanremo, è morta. Aveva 52 anni. L'ex campionessa azzurra ha accusato un malore di origine cardiaca mentre si trovava in spiaggia a Varazze, in Liguria. Trasportata d'urgenza all’ospedale di Lavagna, si è spenta nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it