È l’ultimo avvertimento Isola dei Famosi guerra in Honduras | arriva l’ultimatum per Mario Adinolfi

L'Isola dei Famosi si infiamma ancora, tra tensioni e colpi di scena. Dopo settimane di scontri accesi, Teresanna Pugliese annuncia una strategia di quieto vivere, ma l'astio con Mario Adinolfi non si placa. La guerra tra naufraghi sembra destinata a proseguire, coinvolgendo anche il pubblico in un susseguirsi di emozioni e sorprese. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro o la discordia prenderĂ il sopravvento?

Isola dei Famosi, ancora scintille tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi. I due naufraghi hanno avuto nelle settimane scorse diversi scontri e la situazione non sembra migliorare col passare dei giorni. Quando sembrava che la tensione fosse scemata ecco che le frecciate tra i due hanno ripreso a volare. Proprio Teresanna Pugliese in confessionale ha dichiarato: "Questa settimana per quieto vivere farò finta di non vedere e non sentire perchè non voglio arrabbiarmi e stare male". Evidentemente non c'è verso di creare un rapporto positivo con Mario Adinolfi, il quale, dal canto suo, risponde colpo su colpo e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro nelle discussioni.