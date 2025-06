È lui o non è lui? Nel dubbio la Virtus regala una canotta al sosia di Kimi Antonelli

In un gesto di simpatia e sorpresa, la Virtus Bologna decide di regalare una canotta al sosia di Kimi Antonelli, scambiato per il pilota durante una giornata di tifosi. L’ironia cattura l’attenzione sui social, dove nasce l’hashtag #PerKimiHaiPreso, diventando subito virale. Un modo originale per unire entusiasmo sportivo e buonumore, dimostrando che anche negli scherzi si può trovare il lato positivo.

Il tifoso scambiato per il pilota riceve un omaggio dalla società bolognese. Che sui social lancia l'hashtag #PerKimiHaiPreso.

