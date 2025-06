È lui il più pagato L’Isola dei famosi cifre da capogiro per i naufraghi | ecco chi guadagna di più

L’Isola dei Famosi 2025, tra sfide estreme e avventure mozzafiato, non è solo un test di resistenza, ma anche un concentrato di guadagni da capogiro per alcuni naufraghi. Mentre zanzare e notti insonni fanno parte del gioco, i cachet sborsati dai produttori sono davvero sorprendenti. Scopriamo chi sta facendo il conto in tasca più ricco e...

News Tv. Tra zanzare, riso in bianco e notti insonni, i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025 resistono all’Honduras con coraggio. Ma se le condizioni sono al limite, non lo sono affatto i compensi. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, alcuni concorrenti guadagnerebbero cachet da capogiro per ogni settimana di permanenza sull’isola. E c’è già una classifica dei più pagati, con nomi e cifre che fanno discutere. Ecco chi incassa di più e cosa prevede il premio finale. Leggi anche: “Sarò mamma a 46 anni”: la famosa della Tv italiana sommersa di critiche, cosa succede (VIDEO) Simona Ventura opinionista. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È lui il più pagato”. “L’Isola dei famosi”, cifre da capogiro per i naufraghi: ecco chi guadagna di più

In questa notizia si parla di: isola - famosi - naufraghi - pagato

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Nella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi sono stati eliminati. Entrambi, però, hanno accettato di restare in gioco vivendo sull’ultima spiaggia. In nomination sono finiti 3 naufraghi https://fanpa.ge/dxMz4. Vai su Facebook

Ma quanto guadagnano i vip all’Isola dei Famosi 2025 e cosa succede ai naufraghi che si ritirano?; Quanto guadagnano i naufraghi dell’Isola dei famosi; Isola dei Famosi, svelati gli ‘stipendi’ dei concorrenti: Adinolfi, Patrizia o Loredana. Chi è il più pagato.

Isola dei Famosi, i compensi dei naufraghi, Mario Adinolfi il più pagato Lo riporta comingsoon.it: A completare il podio dei compensi più alti c’è Loredana Cannata, attrice e attivista, che secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale percepirebbe circa 8.