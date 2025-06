È in prova ai servizi sociali e rapina un locale

Un episodio inquietante scuote Spoleto: un 35enne, già sotto prova ai servizi sociali, si trasforma in un rapinatore armato di un falso pistola, coltello e passamontagna. La sua azione rischiosa ha portato all’arresto da parte dei carabinieri, che ora lo pongono di fronte alle conseguenze delle sue scelte. La vicenda evidenzia come, anche in momenti di fragilità, la sicurezza pubblica resti una priorità imprescindibile...

Pistola (poi risultata finta), coltello e passamontagna. E scatta la rapina. I carabinieri di Spoleto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto e hanno arrestato un 35enne, cittadino italiano, già affidato in prova ai servizi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - È in prova ai servizi sociali e rapina un locale

In questa notizia si parla di: prova - servizi - rapina - sociali

Affidato in prova ai servizi sociali, vìola le prescrizioni e si mette alla guida sotto l'effetto di droga - Un 50enne di Milazzo, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato le prescrizioni e guidato sotto l'effetto di droga.

Paternò: rapina a mano armata in sala giochi, i Carabinieri arrestano un 40enne pregiudicato È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, residente a Paternò, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, perch Vai su Facebook

È in prova ai servizi sociali e rapina un locale; Rapina con pistola in un ristorante, arrestato 35enne: era in prova ai servizi sociali; Arrestato 35enne per rapina armata in un ristorante a Campello.

Rapina a mano armata, arrestato 35enne Scrive spoletonline.com: L'uomo ha fatto irruzione in un esercizio commerciale con il volto coperto e armato di un coltello e di una pistola, risultata poi un'arma giocattolo ...