È in bancarotta la squadra woke il Lewes che ha introdotto stipendi uguali per donne e uomini

Il Lewes FC, noto per aver promosso l’uguaglianza salariale tra uomini e donne, si trova ora in grave crisi finanziaria, con 120.000 sterline ancora da raccogliere per evitare il fallimento. Un esempio di come le buone intenzioni possano scontrarsi con la dura realtà economica, lasciando il club sull’orlo della bancarotta e sollevando interrogativi sulla sostenibilità delle utopie sociali. Riuscirà il coraggio di questa sfida a riscrivere il futuro del calcio inclusivo?

Sembrava l’utopia perfetta, e invece rischia di diventare l’ennesima parabola di belle intenzioni finite a carte bollate e appelli disperati. Il Lewes FC, club inglese semi-sconosciuto ma finito sotto i riflettori per aver preso a pagare uomini e donne allo stesso modo, oggi è sull’orlo del baratro. Mancano 120.000 sterline per arrivare a inizio stagione, sono sul lastrico. Ovviamente ci dedica un lungo pezzo il conservatore Telegraph, non senza un malcelato godimento: la squadra “woke”, la chiamano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È in bancarotta la squadra woke (il Lewes) che ha introdotto stipendi uguali per donne e uomini

