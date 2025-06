È guerra tra Israele e Iran missili contro siti nucleari Chiuse tutte ambasciate israeliane

Lo scenario tra Israele e Iran si fa sempre più teso, con un attacco massiccio di missili contro i siti nucleari di Teheran che apre un nuovo capitolo di conflitto aperto. La minaccia di vendetta si fa sentire, mentre le ambasciate israeliane in tutto il mondo sono state chiuse per motivi di sicurezza. In questo contesto di crisi globale, le conseguenze sono ormai dietro l'angolo: la pace è a rischio e il mondo osserva preoccupato.

Guerra aperta fra Israele e Iran. Massiccia ondata di missili contro i siti nucleari di Teheran che issa la bandiera della vendetta e minaccia: apriremo le porte dell’inferno. Tonfo delle borse, chiuse in tutto il mondo le ambasciate israeliane. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - È guerra tra Israele e Iran, missili contro siti nucleari. Chiuse tutte ambasciate israeliane

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

Israele-Iran: è guerra. Missili su siti nucleari e risposta immediata da Teheran con 100 droni in volo verso Israele.

Israele attacca l'Iran. Netanyahu: "La guerra durerà a lungo". Khamenei: "La pagheranno cara".

Doppio assalto, disinnescate le difese: l'operazione di Israele in Iran concepita come una guerra; Nuovi raid Idf in Iran, esplosioni a Teheran. Netanyahu: «Aspettiamo diverse ondate di attacchi; Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche».

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull'operazione «Rising Lion», l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare ...

Guerra Israele-Iran, l'allarme dell'ambasciatore: "Missili di Teheran minacciano anche Roma" - L'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha spiegato le ragioni della tempistica scelta da Israele per colpire l'Iran ...

Israele continua ad attaccare l'Iran. I Pasdaran: "Dichiarazione di guerra, apriremo le porte dell'inferno" - Israele ha lanciato un vasto attacco contro l'Iran: nella notte 200 caccia dell'Idf hanno scaricato oltre 300 bombe su obiettivi militari e legati al programma nucleare, danneggiando il sito di ...