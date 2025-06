È estate alzatevi più tardi fate sport leggete i libri e fate un sacco di fesserie con gli amici | il prof Schettini dà i compiti per le vacanze – IL VIDEO

L’estate è il momento perfetto per rilassarsi, divertirsi e scoprire nuove passioni. Ma anche i professori pensano ai compiti: Vincenzo Schettini, famoso per la sua fisica divertente, ha preparato un messaggio speciale agli studenti italiani. Tra sport, libri e gite con gli amici, non dimenticate di dedicare un po’ di tempo anche alle vacanze “intelligenti”. Ora scoprite i compiti che vi lasciano in eredità questa estate!

Vincenzo Schettini il professore di fisica popolare sui social con il profilo “ La fisica che ci piace ” e conduttore in tv con “ La fisica dell’amore “, con un video ha condiviso un messaggio destinato a tutti gli studenti d’Italia. Un programma per i compiti delle vacanze davvero speciale. “Allora è arrivato il momento di darvi compiti per le vacanze, io ce li ho i compiti per le vacanze. – ha detto Schettini – Tornerete a settembre e mi direte quante di queste cose siete riusciti a fare: uno alzarsi tardi, ma non troppo tardi, poi dedicarsi a se stessi, facendo sport, movimento, che siano delle passeggiate, che sia la corsa, se vi appassiona la corsa, che sia giocare a beach volleyball sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È estate alzatevi più tardi, fate sport, leggete i libri e fate un sacco di fesserie con gli amici”: il prof Schettini dà i compiti per le vacanze – IL VIDEO

