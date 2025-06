Dzeko l’ex Inter nel mirino della Fiorentina | i dettagli

Dzeko, ex Inter e protagonista di un ritorno in Italia, continua a far parlare di sé. Dopo aver vestito le maglie di Roma, Torino, e Fenerbahçe, il bosniaco si trova ora al centro di un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina. La Fiorentina ha appena presentato un’offerta intrigante: sarà questa la mossa decisiva? Le prossime settimane riveleranno se l’esperienza di Dzeko potrà ricominciare in Toscana, svelando un nuovo capitolo della sua carriera.

Dzeko, non c’è solo il Bologna sul bosniaco: la Fiorentina presenta un’offerta per l’ex Inter. Non è solo il Bologna a manifestare interesse per l’ex Inter Edin Dzeko, il quale è vicino a un possibile ritorno in Italia a 39 anni, dopo aver trascorso due stagioni con il Fenerbahce. Infatti, l’attaccante bosniaco è anche nel mirino della Fiorentina, come riportato quest’oggi da Tuttosport. I viola avevano già considerato l’idea di ingaggiare Dzeko in passato e ora sembrano intenzionati a presentare un’offerta biennale, proponendo un compenso di 2 milioni di euro annui più eventuali bonus legati alle prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dzeko, l’ex Inter nel mirino della Fiorentina: i dettagli

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione.

