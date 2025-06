Dusko Ivanovic | Vittoria importante ma la sfida continua contro Brescia

Dusko Ivanovic celebra una vittoria importante, ma sa che la vera sfida è ancora da affrontare contro Brescia. Con la sua calma e determinazione, il coach sottolinea l’importanza di restare concentrati, consapevoli delle difficoltà di una finale. "Brescia ha dimostrato di essere un’avversaria tosta, e per vincere serviranno impegno e strategia," afferma. La Virtus si prepara a scrivere un’altra pagina di questa entusiasmante battaglia.

Dusko Ivanovic sottolinea l’importanza della vittoria, ma ha già la mente proiettata in vista del confronto di domani. "La prima partita di una serie è sempre molto difficile, in particolare se si parla di una finale – sottolinea – sapevamo che sarebbe stata dura e che lo sarà ancora di più domani". Parole poi per gli avversari e sulla sua Virtus. " Brescia ha dimostrato di essere un’ottima squadra, difficile da battere. Per questo serviranno ancora più concentrazione e pazienza nel nostro gioco". Siamo solo a gara-uno, ma dalle tribune della Segafredo Arena si è alzato il grido mvp per uno straordinario Toko Shengelia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dusko Ivanovic: "Vittoria importante, ma la sfida continua contro Brescia"

In questa notizia si parla di: dusko - ivanovic - vittoria - brescia

Dusko Ivanovic: Virtus pronta per le sfide future con Akele e Taylor - Dusko Ivanovic guida una Virtus Bologna pronta a future sfide, con Akele e Taylor in panchina. Dopo il successo 2-0, il tecnico promette una squadra rivisitata e più forte, con il ritorno di Nicola Akele e nuove opportunità per tutti.

IBSA Italy Top Performance: nella vittoria della Pallacanestro Brescia c'è anche la firma di Nikola Ivanovic Per lui 17 punti, con ben 5 triple, 6 assist e 3 rimbalzi: chiude con 21 di valutazione #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport Vai su Facebook

Dusko Ivanovic: Vittoria importante, ma la sfida continua contro Brescia; Il post partita di coach Ivanovic: “La prima gara di una Finale è sempre molto difficile”; LIVE: Virtus Bologna, le parole di Dusko Ivanovic dopo Gara 1.

Dusko Ivanovic: "Vittoria importante, ma la sfida continua contro Brescia" Riporta sport.quotidiano.net: Ivanovic elogia la Virtus e avverte: Brescia è un avversario ostico.