Due tigli ad alto rischio di caduta a Verona | si è concluso l' intervento urgente da parte dei tecnici di Amia

Nella mattinata di giovedì, i tecnici di Amia sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza due tigli di via Pallone a Verona, entrati in un regime di alto rischio di caduta. Con un intervento urgente e preciso, sono stati eseguiti i necessari tagli per prevenire eventuali incidenti, garantendo così la sicurezza dei cittadini e il rispetto del patrimonio arboreo cittadino. La situazione, ora sotto controllo, dimostra come la prontezza possa salvaguardare la nostra comunità.

Come previsto, è stato eseguito giovedì mattina il taglio dei due tigli del lungo filare di via Pallone che nei giorni scorsi erano risultati essere «ad alto rischio caduta». La verifica era scattata a seguito di alcune segnalazioni. Gli esperti arboricoltori di Amia avevano subito effettuato un.

