Due imprevisti a Collegno | crolla un pezzo di muro ed esplode un tubo due strade interrotte

Due imprevisti a Collegno: un pezzo di muro crolla e un tubo esplode, interrompendo due strade. Questa mattina, venerdì 13 giugno 2025, in via San Lorenzo, un episodio ancora da chiarire ha messo in allerta le autorità locali. La strada è stata immediatamente chiusa, e vigili del fuoco insieme a tecnici comunali stanno lavorando per la sicurezza. La situazione è sotto controllo, ma restate aggiornati sulle evoluzioni.

Parte di un muro è crollata nella mattinata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, in via San Lorenzo a Collegno, per ragioni da accertare. La strada è stata chiusa dalla polizia locale e sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le verifiche di stabilità e i tecnici comunali. Non.

In questa notizia si parla di: collegno - muro - imprevisti - crolla

