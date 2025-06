Due giorni a tutta musica con il Supernova Festival

Preparati a vivere due giorni all’insegna della musica e dell’energia al Supernova Festival! Con la sua prima edizione, questo evento promette di diventare un punto di riferimento estivo in Campania, offrendo spettacoli imperdibili tra le meraviglie di Caserta. Un’appuntamento da non perdere per gli amanti delle emozioni live, che trasformerà il Parco Maria in un palcoscenico unico. La musica sta per esplodere—sei pronto a scoprire cosa ti aspetta?

Stiamo entrando nel pieno dell'estate e anche quest'anno in Campania è tempo di Festival. Grandi le aspettative su Caserta per la prima edizione del Supernova Festival, una due giorni (il 14 e 15 giugno) di concerti in programma a pochi passi dalla Reggia di Caserta, precisamente nel Parco Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Due giorni a tutta musica con il Supernova Festival

In questa notizia si parla di: festival - giorni - supernova - tutta

Festival del Libro di Ceppaloni “Fe.Li.Ce.”, tre giorni all’insegna della cultura - Il Comune di Ceppaloni è orgoglioso di annunciare la seconda edizione del Festival del Libro “Felice”, che si terrà dal 23 al 25 maggio 2025 presso il suggestivo Castello di Ceppaloni.

A Caserta il 'Supernova Festival', due giorni di concerti. Il 14 e 15 giugno musica protagonista a pochi passi dalla Reggia #ANSA Vai su Facebook

A Caserta il 'Supernova Festival', due giorni di concerti. Il 14 e 15 giugno musica protagonista a pochi passi dalla Reggia #ANSA Vai su X

A Caserta il 'Supernova Festival', due giorni di concerti; Supernova Festival, due giorni di concerti al Parco Maria Carolina; A Caserta arriva il Supernova Festival.

A Caserta il 'Supernova Festival', due giorni di concerti Scrive ansa.it: A Caserta arriva una due giorni di concerti con la prima edizione della manifestazione "Supernova Festival".