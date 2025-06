Due furgoni incendiati Indagini in corso

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incendio che, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha distrutto due furgoni carichi di alimenti a lunga conservazione e acqua, parcheggiati in via Libertà di fronte alla scuola dell’infanzia. Le fiamme, divampate intorno alle 2.30, hanno richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco e carabinieri, che stanno lavorando per far luce su un episodio ancora avvolto nel mistero.

Indagini ancora in corso per chiarire l’origine del rogo scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì. Per circostanze al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto coi vigili del fuoco, due furgoni che trasportavano alimenti a lunga conservazione e confezioni di acqua sono stati avvolti dalle fiamme. L’ incendio si è verificato intorno alle 2.30, in via Libertà, di fronte alla scuola dell’infanzia, dove erano regolarmente posteggiati i due mezzi, completamente bruciati. I pompieri hanno impiegato diverse ore per mettere in sicurezza l’area, spegnere le fiamme e bonificare la zona. I carabinieri non escludono alcuna pista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due furgoni incendiati. Indagini in corso

In questa notizia si parla di: furgoni - indagini - corso - incendiati

Colpi di pistola, mezzi incendiati per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine, chiodi sparsi sulla strada. L'assalto va in scena nel cuore della notte: sono le 3.20 in punto quando un commando di banditi, almeno sei, entra in azione e fa irruzione nel "Logistic Vai su Facebook

Due furgoni incendiati. Indagini in corso; Roma, maxi colpo da Commercity. Cinque auto e furgoni bruciati per bloccare la strada; Foligno, furgoni a fuoco nella notte: sospetto incendio doloso.

Due incendi notturni distruggono auto e furgoni nel milanese, indagini in corso sulle cause Da gaeta.it: Due incendi notturni a Sesto San Giovanni e Cesano Boscone hanno distrutto veicoli, con vigili del fuoco impegnati nelle operazioni; polizia di stato e carabinieri indagano sulle cause senza escludere ...