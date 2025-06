Due elicotteri ultraleggeri si toccano in volo | muore un pilota

Un drammatico incidente aereo scuote l'Alto Adige: due elicotteri ultraleggeri si sono toccati in volo sopra Monte Ratsberg, causando la tragica perdita di un pilota tedesco. La collisione, ancora sotto indagine, ha sollevato domande sulla sicurezza e le cause di questo scontro in quota. È un episodio che ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra avventura e rischio nel cielo.

AGI - Il pilota di un elicottero ultraleggero è morto dopo essere precipitato con il suo velivolo nei pressi di Monte Ratsberg nella zona di Dobbiaco in Alto Adige. L'uomo, un cittadino tedesco, era solo a bordo come conferma il Soccorso alpino dell'Alpenverein pusterese (il Cai di lingua tedesca altoatesino). A lanciare l'allarme è stato il pilota di un altro elicottero. Tra le possibili cause della tragedia, il contatto dei due elicotteri che stavano procedendo in coppia verso l'Italia. Infatti, il secondo velivolo è atterrato con una manovra di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco volontari di Dobbiaco, Santa Maria e Valle San Silvestro, insieme all'elicottero dell'Aiut Alpin. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Due elicotteri ultraleggeri si toccano in volo: muore un pilota

