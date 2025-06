Due bambine arrivate da Gaza per le cure

Due giovani vittime di guerra, una di 6 anni affetta da epidermolisi bollosa e l’altra di 11 anni con febbre del Mediterraneo, sono arrivate in Italia per ricevere cure specialistiche. Dopo un lungo viaggio da Gaza, grazie alla gestione nazionale ‘Emergenza Gaza’ e all’impegno dei volontari, queste bambine trovano speranza e assistenza nel cuore dell’Emilia-Romagna, simbolo di solidarietà e rinascita. Ma la loro storia è solo all’inizio...

Ha sei anni, soffre di epidermolisi bollosa (la mattia dei cosiddetti ‘ bambini farfalla ’) ed è arrivata l’altra notte a Modena, con la famiglia, dopo un viaggio cominciato martedì da Gaza. E ciò grazie alla gestione nazionale ‘ Emergenza Gaza ’ coordinata dalla presidenza del Consiglio. Ma in regione è giunta anche una seconda bambina, di 11 anni, seguita a Bologna per febbre del mediterraneo, grazie di nuovo al contributo dei volontari e dell’associazione " Ali di Camilla ", insieme ad assessorato regionale alla salute, Ausl e prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due bambine arrivate da Gaza per le cure

