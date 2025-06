Due anni fa è iniziata la nostra storia dopo due separazioni I suoi figli ora vogliono conoscermi Io no il solo pensiero delle uscite con i figli di entrambi mi disgusta C' è nessuno su questa terra che la pensa come me? Risponde Elena Di Cioccio

Due anni fa, la nostra storia ha preso il via, tra sfide e separazioni. Ora, i figli di entrambi desiderano conoscermi, ma io resto esitante, trovando difficile immaginare uscite condivise. Nella nuova puntata di "Segreti", Elena Di Cioccio affronta con sincerità le famiglie allargate poco desiderate e la loro complessità, sfidando il politically correct e offrendo uno sguardo autentico su un tema spesso evitato.

Questa settimana parliamo di famiglie allargate poco desiderate e politically correct. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. "Due anni fa è iniziata la nostra storia, dopo due separazioni. I suoi figli ora vogliono conoscermi. Io no, il solo pensiero delle uscite con i figli di entrambi mi disgusta. C'è nessuno su questa terra che la pensa come me?". Risponde Elena Di Cioccio

