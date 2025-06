Due anni dalla morte del Cav

Due anni dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il suo spirito vive ancora tra noi con le sue battute e il suo inconfondibile modo di pensare. Ricordarlo con le sue parole è un modo per celebrare la sua filosofia e il suo contributo alla politica italiana. Un ricordo che ci invita a riflettere sul suo carattere e sulla sua visione, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese.

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, per noi tutti l’Amor nostro, ci è sembrato giusto ricordarlo con le sue parole: “La sinistra deve smetterla di dirmi che devo tornare a casa, questo mi crea gran disagio perché, avendo venti case, non saprei in quale andare”. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Due anni dalla morte del Cav.

