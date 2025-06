dua lipa e callum turner si sposano la conferma a vogue

Dua Lipa e Callum Turner si preparano a vivere il loro grande giorno: l’annuncio esclusivo arriva dalla copertina di British Vogue di luglio 2025. La popstar e l’attore, che si sono mostrati insieme per la prima volta al Met Gala 2025, stanno scrivendo una nuova pagina della loro storia d’amore, pronta a coronarsi con il sì. Un matrimonio atteso dagli ammiratori di tutto il mondo, simbolo di un amore autentico e duraturo.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano. La popstar ha dato l’annuncio nell’intervista della prossima cover di luglio 2025 di British Vogue. La cantante 29enne ha quindi ufficializzato il fidanzamento con l’attore e modello di 35 anni con cui ha fatto il suo debutto in pubblico lo scorso 6 maggio al Met Gala 2025. I due in quell’occasione, sul red carpet di New York, si erano fatti immortalare dai fotografi mano nella mano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) Dua Lipa: “Sì, siamo fidanzati”. “Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene”, ha detto Dua Lipa nell’intervista. 🔗 Leggi su Lapresse.it