Dua Lipa e Callum Turner si sposano | Invecchieremo insieme

Dua Lipa e Callum Turner, due delle stelle più brillanti del mondo dello spettacolo, stanno per compiere il grande passo. Dopo averli visti innamorati e affiatati tra le meraviglie italiane, la loro conferma ufficiale di un futuro insieme ha fatto sognare i fan. La popstar britannica ha condiviso la gioiosa notizia in una recente intervista a British Vogue, lasciando intendere che invecchieremo insieme, portando avanti una storia d’amore destinata a durare nel tempo.

Soltanto qualche giorno fa apparivano innamorati e affiatati in giro per l'Italia, e oggi Dua Lipa e Callum Turner confermano quanto ipotizzato dopo la comparsa di un anello di diamanti al dito di lei: si sposano. Dua Lipa e Callum Turner si sposano, la conferma della popstar. La popstar britannica lo ha rivelato in un'intervista a British Vogue, per cui ha posato in copertina: « Sì, siamo fidanzati ufficialmente, è davvero emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme e di essere migliori amici per sempre è una sensazione speciale». 🔗 Leggi su Amica.it