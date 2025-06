Dua Lipa e Callum Turner promessi sposi | quanto costa il prezioso anello di fidanzamento?

Dua Lipa e Callum Turner, una coppia da sogno, stanno vivendo il loro momento di felicità ufficiale. Ma quanto costa il prezioso anello di fidanzamento che ha fatto sognare i loro fan per mesi? Il diamante indossato dalla cantante di "Physical" è un vero gioiello di lusso, simbolo di un amore che si consolida. Scopriamo insieme il valore di questa pietra preziosa e il significato dietro quel brillante anello che ha catturato l'attenzione di tutti.

La cantante ha sfoggiato su Instagram un anello di diamanti per mesi prima di confermare il fidanzamento con l'attore di Animali fantastici. Dovevamo aspettarcelo dopo aver visto per mesi il prezioso anello di diamanti far capolino dai social media di Dua Lupa. La cantante di Physical ha finalmente confermato il fidanzamento con l'attore Callum Turner, che frequenta dal 2024. "Siamo fidanzati, e sono molto felice" ha confermato la formosa popstar a British Vogue. Nell'intervista Dua Lipa si è "sbottonata" rivelando come ha conosciuto il suo futuro sposo, incontrato grazie al co-fondatore del The River Cafe, un ristorante di Londra dove entrambi si trovavano a cenare un giorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it