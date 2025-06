DS DSi SugarDS 1.0 | Emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS DSi

Se sei un appassionato di retro-gaming e possiedi un Nintendo DS o DSi, SugarDS 1.0 è l’emulatore perfetto per rivivere i classici giochi dell’Amstrad CPC! Creato da Dave Bernazzani, questo strumento offre un’esperienza autentica e ricca di funzionalità, permettendoti di esplorare il passato digitale con facilità e divertimento. Scopri come riportare in vita i tuoi titoli preferiti e immergerti nell’era d’oro dei videogiochi retrò!

Se sei un appassionato di retro-gaming e possiedi un Nintendo DS o DSi, SugarDS 1.0 è l’emulatore perfetto per rivivere i classici giochi dell’Amstrad CPC! Creato da Dave Bernazzani (wavemotion-dave), questo emulatore offre un’esperienza fedele e ricca di funzionalità per gli amanti dell’iconico computer anni ’80. Caratteristiche Principali. Emulazione di Amstrad CPC 464 (64K) e CPC 6128 (128K) con supporto per RAM estesa fino a 512K. Caricamento di file.SNA e.DSK (fino a 1024K, dischi singoli e doppi). Supporto per cartucce Plus2CPC (.CPR) fino a 512K (non è un emulatore CPC+GX4000, ma funziona con giochi che non richiedono funzionalità avanzate). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [DS/DSi] SugarDS 1.0: Emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS/DSi

In questa notizia si parla di: emulatore - nintendo - sugards - amstrad

[Scena DS] Rilasciato SugarDS v0.9: L’emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS con supporto multi-disco e miglioramenti Z80 Vai su X

[Scena DS] Rilasciato SugarDS v0.9: L’emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS con supporto multi-disco e miglioramenti Z80; [Scena DS] Rilasciato SugarDS v0.8: L’emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS con supporto multi-disco e miglioramenti Z80; [Scena DS] Rilasciato SugarDS v0.6: L’emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS con supporto multi-disco e miglioramenti Z80.

L’emulatore Nintendo Delta sta per arrivare su iPad Scrive techprincess.it: L’emulatore per diverse console Nintendo Delta, che ha fatto il suo debutto su App Store per iPhone poche settimane fa, sta riscuotendo un notevole successo — tanto che presto i suoi sviluppatori ...