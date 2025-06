DS 4 Hybrid il punto di incontro tra stile francese ed efficienza urbana

La DS 4 Hybrid rappresenta il perfetto connubio tra eleganza francese e innovazione urbana. Con design raffinato e materiali di alta qualità, questa vettura si fa notare per il suo stile unico e personalizzato. Il nuovo sistema ibrido mild, inoltre, garantisce bassi consumi, ideali sia in città che in viaggio. Scopri come questa vettura possa trasformare la tua esperienza di guida, unendo lusso e sostenibilità in ogni percorso.

Forme ricercate e materiali di livello. DS 4 si distingue per uno stile prettamente personale, mentre il nuovo ibrido mild assicura consumi bassi soprattutto fuori dalle città e in viaggio.

