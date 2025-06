Droni sesta generazione e supply chain Cosa aspettarsi dal Salone di Le Bourget

La prossima settimana, a Parigi Le Bourget, si sveleranno le novità più innovative del settore aerospaziale, tra cui i droni di sesta generazione e le nuove strategie per la supply chain. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire come queste tecnologie rivoluzioneranno il mercato e plasmeranno il futuro dell’industria aeronautica, aprendo nuove frontiere di collaborazione e progresso. Ma cosa aspettarsi davvero da questa edizione?

La prossima settimana, a Parigi Le Bourget, aprirà i battenti la 55sima edizione del Salone Aerospaziale Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio, con cadenza biennale e alternato a quello inglese di Farnborough. È il più grande evento atteso e partecipato dalle migliaia di operatori del comparto e dai governi, sia come vetrina sia per fare il punto sulla situazione del mercato, le sue dinamiche e l'innovazione, gli annunci di alleanze e di nuovi contratti. Sulle loro orme si sono affermati numerosi saloni, anche specializzati come ad esempio l'ala rotante o la business aviation, da Dubai a Mosca, da Singapore a Langkawi, da Anaheim a Cannes a Berlino, organizzati da Paesi entrati nei mercati internazionali con le proprie capacità industriali e tecnologiche.

