Droni esplosivi Mossad e lanciamissili | il retroscena sull’attacco di Israele all’Iran

Dietro l'ombra di un'operazione segreta, il Mossad avrebbe orchestrato un complesso piano di attacchi con droni esplosivi contro obiettivi sensibili in Iran. Un retroscena inquietante che svela come lo Stato ebraico abbia messo in atto strategie sofisticate per colpire siti nucleari, vertici militari e scienziati di Teheran, aprendo uno scenario di tensione e clandestinitĂ destinato a scuotere gli equilibri regionali.

(Adnkronos) – Dopo l'attacco lanciato da Israele all'Iran, arrivano i primi retroscena sull'operazione dello Stato ebraico contro siti nucleari, vertici militari e scienziati di Teheran. Secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza israeliana, il Mossad avrebbe infatti allestito all'interno dell'Iran una base per droni carichi di esplosivo, che erano stati introdotti clandestinamente nel Paese con .

