Droga e armi in casa | tre arresti a Milano uno dei fermati nascondeva mezzo chilo di hashish negli slip

Una recente operazione della Polizia di Stato a Milano ha portato all'arresto di tre persone, trovate in possesso di droga e armi all’interno di un appartamento in via Valtellina. Tra i fermati, uno nascondeva mezzo chilo di hashish negli slip, evidenziando la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il traffico illecito. Un passo importante per la sicurezza della città, ma la lotta contro la criminalità continua.

Tre arresti a Milano per spaccio: droga e armi trovate in un appartamento. Operazione della Polizia di Stato in via Valtellina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga e armi in casa: tre arresti a Milano, uno dei fermati nascondeva mezzo chilo di hashish negli slip

