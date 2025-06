Drammatico ritrovamento sulla spiaggia | una grande tartaruga morta sulla battigia

unite nel rispetto e nella riflessione davanti a un dramma ambientale che ci riguarda tutti. La scoperta di questa grande tartaruga, purtroppo senza vita, ci ricorda quanto sia urgente proteggere il nostro ecosistema marino e preservare la biodiversità. È un richiamo che non può essere ignorato: il nostro impegno deve crescere per evitare altre tragedie come questa.

Purtroppo non si è potuto far niente per evitare la tragica morte. Ieri pomeriggio, sulla spiaggia libera di Lido di Dante, si è spiaggiata una tartaruga marina, giunta a riva senza vita. Subito alcune persone hanno notato la carcassa dell'esemplare. Informate le autorità di competenza, sono poi.

