Dramma al Villaggio Mosè un ragazzino cade dal balcone ed è in fin di vita

Una scena drammatica si è consumata al Villaggio Mosè, dove un quattordicenne è precipitato dal balcone di un ex albergo, lasciando tutti sgomenti e in preda all'angoscia. Soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasferito d’urgenza tra le cure del San Giovanni di Dio e del Di Cristina di Palermo, le sue condizioni sono gravissime. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica caduta.

