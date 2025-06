Dragon Trainer | il regista svela perché David Tennant non è tornato nel film live-action

Il mondo di Dragon Trainer sta vivendo una rinascita epica con la versione live-action, ma perché David Tennant, celebre per aver dato voce a uno dei personaggi iconici del film animato, non ha preso parte a questa nuova avventura? Il regista Dean DeBlois ha spiegato le ragioni di questa scelta, rivelando i dettagli dietro le decisioni di produzione e le sfide affrontate. Scopriamo insieme cosa ha portato alla selezione del cast e cosa ci aspetta in questo emozionante ritorno.

Il regista Dean DeBlois ha raccontato perché tra gli interpreti della versione live-action di Dragon Trainer non c'è David Tennant. Il regista del film live-action di Dragon Trainer ha spiegato il motivo per cui David Tennant non è stato coinvolto nella nuova versione, dopo aver dato voce a uno dei protagonisti del film animato. Dean DeBlois, intervistato da The Hollywood Reporter, ha tuttavia svelato che era stata valutata la possibilità di inserirlo nel cast. L'assenza della star britannica Nei film animati di Dragon Trainer, David Tennant ha dato voce al vichingo Spitelout, il padre di Snotlout.

