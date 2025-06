Dragon Trainer | il live action omaggia la madre di Gerard Butler

Il live action di Dragon Trainer si trasforma in un toccante tributo alla madre di Gerard Butler, Margaret Coll, scomparsa recentemente. Un gesto che unisce magia e emozione, lasciando un segno profondo nel cuore degli spettatori. La scena finale, con i titoli di coda, si arricchisce di un commovente omaggio che celebra il legame tra famiglia e passione. La produzione ci ricorda così l’importanza dei ricordi e dell’amore eterno.

il live action di dragon trainer: un omaggio emozionante e significativo. Il nuovo adattamento cinematografico in live action della saga Dragon Trainer si conclude con un gesto di grande sentimento e ricordo. La produzione rende omaggio a una figura molto cara, dedicando il film alla memoria di Margaret Coll, madre dell’attore Gerard Butler, scomparsa nel febbraio scorso all’etĂ di 81 anni. Questo tributo si manifesta nei titoli di coda, con la frase: “Dedicato al dolce ricordo di Margaret Coll”. la dedica speciale nei titoli di coda. Gerard Butler, che ha prestato la voce al personaggio di Stoick l’Immenso anche nella versione in live action, ha condiviso un momento molto personale riguardo a questa scelta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dragon Trainer: il live action omaggia la madre di Gerard Butler

In questa notizia si parla di: dragon - trainer - action - madre

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

Se non mi importa della tua opinione sulla vita, non mi può importare quella sui miei capelli. Se mi importasse, impazzirei. ” Con queste parole Nico Parker ha risposto alle critiche arrivate online per il suo ruolo di Astrid nel film live-action di Dragon Trainer, ch Vai su Facebook

Dragon Trainer 2, il regista rivela quale attrice vorrebbe nel sequel nel ruolo di Valka; Jennifer Lawrence era incinta mentre interpretava una madre depressa: il suo racconto; Rapunzel, Kathryn Hahn risponde al fan-casting come Madre Gothel per il live-action Disney: Sono brava al karaoke.

Dragon Trainer: la spiegazione del finale e il paragone con l’originale animato Scrive cinefilos.it: Scopri l'analisi del finale di Dragon Trainer in live action, le differenze con il film d'animazione e il vero significato del film!