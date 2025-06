Dozza Bologna i parlamentari Casini Giachetti e Mulè in visita al carcere | Situazione intollerabile

Bologna, 13 giugno 2025 – Un’attenzione concreta sulla difficile situazione della Dozza: oggi, parlamentari di rilievo come Casini, Giachetti e Mulè hanno visitato il carcere per constatarne di persona le condizioni. La loro visita ha messo in luce problemi di sovraffollamento, condizioni di detenzione inadeguate e la mancanza di percorsi educativi efficaci, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per garantire dignità e riforme strutturali. Di recente, ...

Bologna, 13 giugno 2025 – "Una situazione intollerabile ". Visita dei parlamentari al carcere della Dozza questa mattina: il senatore Pier Ferdinando Casini, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il deputato Roberto Giachetti hanno svolto un sopralluogo nella struttura carceraria, dove più volte sono stati segnalati problemi di sovraffollamento, condizioni di detenzione non adeguate e carenza di percorsi educativi adeguati. Di recente, si è aggiunto anche il tema del trasferimento dei minori dell'istituto del Pratello alla Dozza, oggetto di un'interrogazione proprio del senatore Casini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dozza Bologna, i parlamentari Casini, Giachetti e Mulè in visita al carcere: “Situazione intollerabile”

