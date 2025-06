Downton Abbey | Il Grand Finale ecco come il film omaggerà Dame Maggie Smith

Dopo anni di successi e emozioni, il grande finale di Downton Abbey si prepara a lasciare il pubblico senza fiato. Il nuovo film, che ci condurrà negli affascinanti anni '30, sarà un tocco di eleganza e nostalgia, omaggiando l’indimenticabile Dame Maggie Smith e il suo iconico personaggio, Lady Violet Crawley. Un viaggio nel tempo che promette di emozionare i fan di sempre e di celebrare il passato con stile.

Il creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes, ha spiegato come Downton Abbey: Il Grand Finale  renderĂ omaggio all’amato personaggio interpretato dalla defunta Dame Maggie Smith, Lady Violet Crawley. Terzo (e forse ultimo) film catapulterĂ i Crawley e il loro meraviglioso staff negli anni ’30. Gli anni ’30 furono un periodo di sconvolgimenti economici a livello mondiale e anche la famiglia Crawley sarĂ indubbiamente colpita dalla Grande Depressione. Nel trailer di Downton Abbey: Il Grand Finale si vede persino un’inquadratura di Robert Crawley ( Hugh Bonneville ) che sembra dire addio a Downton Abbey stessa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

