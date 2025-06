Dovevo morire io al posto tuo Il dramma del brigadiere Carlo quelle parole dolorosissime

Il dolore di una madre che perde il suo unico figlio si mescola all’indignazione e alla tristezza di un’intera comunità. La camera ardente presso la chiesa dei Cappuccini di Ostuni testimonia l’immenso sacrificio del brigadiere Carlo Legrottaglie, vittima di un destino crudele. Un dolore che ci ricorda quanto sia fragilissima la vita e quanto sia importante valorizzare ogni momento con chi amiamo. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti noi.

« Dovevo morire io, non tu, Carlo, figlio mio ». Le parole strazianti di Maria, madre del brigadiere Carlo Legrottaglie, riecheggiano nella chiesa dei Cappuccini a Ostuni, dove questa mattina è stata allestita la camera ardente. In lacrime, stretta al feretro, la donna è affiancata dal marito, dall'altro figlio, dalla moglie di Carlo e dalle figlie gemelle, che compiranno 15 anni ad agosto. La salma del brigadiere 59enne, ucciso giovedì mattina in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, è giunta poco dopo le 10 all'interno del luogo di culto. Ad accompagnarla, un lungo corteo silenzioso, mentre all'esterno si stringevano in attesa i colleghi dell'Arma, amici e semplici cittadini.

Una vita al servizio dello Stato, una divisa indossata con onore, un ultimo turno che doveva segnare l'inizio del meritato riposo. Invece, è finita in tragedia. Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, è stato ucciso ieri mattina (12 giugno)

Morire l'ultimo giorno, dopo una vita in divisa. Il destino bastardo di Carlo Legrottaglie, brigadiere capo Colpito a morte in uno scontro a fuoco con due rapinatori nelle campagne del brindisino, in quella che era l'ultima giornata di lavoro operativo nell'Arma dei