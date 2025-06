Dove vedere in tv Virtus Bologna-Brescia gara-2 Finale Serie A basket 2025 | orario programma streaming

Non perdere il grande spettacolo della finale scudetto di basket tra Virtus Bologna e Brescia! Dopo l'emozionante gara 1, le emozioni continuano con la gara 2, in programma alla Segafredo Arena. Vuoi sapere dove seguirla in diretta TV o streaming? Continua a leggere, perché ti sveleremo orari, canali e piattaforme per vivere ogni secondo di questa sfida decisiva.

Non si è ancora esaurita l’eco di una gara-1 vibrante, dura, lunga, intensa, che già è tempo di pensare a gara-2 della finale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. Teatro ne è ancora la Segafredo Arena, per quello che è già il viatico verso le prossime serate. Ad entrarci in vantaggio sono le V nere, dopo il 90-87 propiziato sia dai 29 di Tornike Shengelia che dagli ultimi otto secondi, con particolare riferimento a una difesa glaciale sull’ultimo possesso culminata nella rubata di Cordinier. Brescia, ad ogni modo, ha ben compreso di essere ben più che viva, anche se ci sarà da invertire un trend nel quale sarà ovvio ripensare alla gran parte del match passata in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-Brescia, gara-2 Finale Serie A basket 2025: orario, programma, streaming

LA VIRTUS COLPISCE ANCORA! In una sfida combattutissima, la Segafredo Bologna soffre, ma poi risponde presente: vittoria in Gara-1 contro una agguerrita Brescia e 1-0 nella serie finale! Il 17° scudetto è nel mirino! Brescia costretta a inseguire Vai su Facebook

LA VIRTUS STRAPPA GARA 1! Che partita a Bologna: vincono le VNere contro una grande Brescia. Termina 90-87 la prima battaglia per lo Scudetto! Vai su X

