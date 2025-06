Dove vedere in tv gli Europei di scherma 2025 a Genova | programma orari e streaming

Il grande protagonista di questo appuntamento sarà il fioretto, pronto a regalare emozioni e medaglie ai tifosi italiani. Ma dove seguire in tv e streaming gli Europei di scherma 2025 a Genova? Scopri il programma, gli orari e le piattaforme per non perderti nemmeno un colpo di questa spettacolare competizione che promette di essere indimenticabile.

Si alzerà domani il sipario sugli Europei di scherma di Genova. C’è grande attesa per l’Italia in questa manifestazione continentale, visto che si presenta da padrone di casa e con la chiara possibilità di conquistare il medagliere complessivo. Sicuramente la spedizione azzurra punta almeno ad eguagliare i risultati ottenuti nella passata edizione a Basilea (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi). Ovviamente il fioretto si presenta ancora una volta come l’arma di punta per l’Italia sia in campo femminile sia in quello maschile e sia nella prova individuale che in quella a squadre. L’obiettivo è quello di portare a casa i quattro ori a disposizione, aumentando poi ulteriormente il bottino con altri podi singoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv gli Europei di scherma 2025 a Genova: programma, orari e streaming

