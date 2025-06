douglas mc carthy addio al leader della band industrial dei nitzer ebb

Il mondo della musica industrial piange la scomparsa di Douglas McCarthy, icona indimenticabile dei Nitzer Ebb. Con il suo stile inconfondibile e la voce potentissima, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale. La sua perdita rappresenta un vuoto difficile da colmare, ma il suo lascito continua a ispirare generazioni di artisti e fan. Addio a una leggenda che ha saputo trasformare il suono in pura energia.

Douglas McCarthy, frontman e paroliere principale della band industrial britannica Nitzer Ebb, è morto all’età di 58 anni per cause che non sono state rese note. Nato e cresciuto nell’Essex, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it