Doppio richiamo di pepe nero dai supermercati i lotti contaminati dalla tossina

Attenzione consumatori: un richiamo urgente interessa i supermercati italiani per alcuni lotti di pepe nero contaminati dall'aflatoxina B1, una tossina potenzialmente pericolosa. In soli due giorni, Ubena Alimentari ha disposto il ritiro dei prodotti, confezionati in due diversi barattoli ma provenienti dallo stesso stabilimento. È fondamentale seguire le indicazioni e restituire il prodotto al punto vendita per garantire la sicurezza di tutti. La salute viene prima di tutto!

In soli due giorni l’azienda Ubena Alimentari ha chiesto il richiamo dai supermercati di tutta Italia di alcuni lotti di pepe nero, confezionato in due diversi barattoli ma prodotto nello stesso stabilimento. La spezia presenterebbe valori di una particolare tossina, l’ aflatosina B1, più alti rispetto ai limiti consentiti. La società ha chiesto di non utilizzare il pepe nero contaminato e di riconsegnarlo al punto vendita dal quale è stato acquistato perché possa essere adeguatamente smaltito. Richiamato il pepe nero dai supermercati. Il primo richiamo di Ubena riguardava soltanto le confezioni di pepe nero in vasetti piccoli, da soli 22 grammi, circa la metà delle normali confezioni di pepe nero macinato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Doppio richiamo di pepe nero dai supermercati, i lotti contaminati dalla tossina

In questa notizia si parla di: pepe - nero - richiamo - supermercati

Doppio richiamo di pepe nero dai supermercati, i lotti contaminati dalla tossina; Pepe nero macinato Ubena richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti; Richiamato pepe nero dai supermercati per aflatossine oltre i limiti.

Pericolose tossine nel pepe nero: coinvolto un altro supermercato Secondo msn.com: Nuovo richiamo alimentare da parte della catena In’s Mercato, che ha ritirato alcuni lotti di pepe nero macinato a marchio Premiati Sapori per la presenza di aflatossina B1 in quantità superiore al li ...