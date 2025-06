Doppio attacco di Israele in Iran Gli Usa | Azione unilaterale

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: un doppio attacco di Israele ha colpito il cuore del programma nucleare di Teheran, mentre gli USA intraprendono un'azione unilaterale con l'operazione “Rising Lion”. Netanyahu dichiar a: «Abbiamo colpito il cuore del nucleare iraniano». Mentre si svolge una prima riunione alla Farnesina, Chigi convoca un vertice di governo per valutare la grave escalation. Continua a leggere.

Lanciata l'operazione 'Rising Lion'. Netanyahu: «Colpito cuore del programma di arricchimento nucleare di Teheran». In corso una prima riunione alla Farnesina. Chigi convoca un vertice di governo per il pomeriggio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Doppio attacco di Israele in Iran. Gli Usa: «Azione unilaterale»

Doppio assalto, disinnescate le difese: l'operazione di Israele in Iran concepita come una guerra; Il doppio assalto e gli obiettivi di Israele nell'attacco all'Iran: negoziati con gli Usa a rischio; **Iran: media, 'uccisi in attacco Israele sei scienziati nucleari'**.

Israele attacca l'Iran, il traffico aereo azzerato: tutti i voli deviati e cancellati. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha sferrato un duro colpo all'Iran, conducendo raid aerei su diverse città e punti strategici del Paese: secondo Tel Aviv ...