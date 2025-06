Doppia maternità prima volta a Castel Volturno

aumentare i diritti delle coppie omogeneitoriali, segnando un momento storico per l'inclusione e la parità. Questa storica conquista non solo valorizza l’amore e l’impegno di queste famiglie, ma apre nuove prospettive per il riconoscimento dei diritti civili in Italia, dimostrando che il rispetto e la solidarietà possono davvero cambiare le vite e la società.

A Castel Volturno si celebra l’amore, quello di due donne che riconoscono la loro meravigliosa bambina. Nel comune del litorale si è verificato il primo caso di genitorialità omoaffettiva ossia la riconoscibilità di una doppia maternità. Un passo rivoluzionario giacchè non era consentito apporre. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Doppia maternità, prima volta a Castel Volturno

