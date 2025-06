Dopo una domanda sui migranti alla segretaria della Sicurezza interna Usa il senatore democrat Padilla cacciato e ammanettato

Una semplice domanda sui migranti ha scatenato un caso clamoroso negli Stati Uniti: il senatore democratico Alex Padilla, ammanettato e fermato durante una conferenza stampa alla segretaria alla sicurezza interna. Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, chiede chiarezza su quanto accaduto, sottolineando l’importanza di trasparenza e rispetto delle procedure. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sul rispetto delle istituzioni.

Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano John Thune, ha chiesto di fare chiarezza sul fermo e l' ammanettamento del senatore democratico Alex Padilla durante la conferenza stampa della segretaria alla sicurezza interna, Kristi Noem, a Los Angeles. Lo riporta la Cnn. «Vogliamo avere la piena consapevolezza di quanto accaduto e fare ciò che faremmo in caso di qualsiasi incidente.

