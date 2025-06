Dopo l’incendio a rischio la rete degli aiuti Colpita la parte buona della nostra società

Un incendio devastante che ha colpito il magazzino ReSo a Empoli rappresenta un duro colpo per l’intera rete di aiuti sociali, minacciando la solidarietà e il sostegno alle persone più vulnerabili. Maurizio Chinaglia, coordinatore delle Misericordie, esprime il profondo rammarico e la determinazione di ricostruire. In questi momenti di crisi, la solidarietà e l’impegno condiviso sono più che mai essenziali per superare questa sfida e ridare speranza alla comunità.

Empoli, 13 giugno 2025 – “ L’incen dio al magazzino ReSo di stanotte è un colpo al cuore per tutte le associazioni che si occupano di emergenza alimentare nel nostro territorio e in particolare per quelle che gestiscono gli empori solidali”. Maurizio Chinaglia, coordinatore delle Misericordie Empolelse Valdelsa Valdarno, parla a nome dell’intera rete colpita al cuore in uno dei momenti più difficili. “Sono quattro gli empori gestiti, anche in collaborazione con altre associazioni, dalle Misericordie del Coordinamento Empolese Valdelsa Valdarno: Empoli, Certaldo, Montespertoli e Castelfranco di Sotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo l’incendio a rischio la rete degli aiuti. “Colpita la parte buona della nostra società”

