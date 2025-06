Dopo la tragica morte di Mirko oggi i suoi colleghi in sciopero

Dopo la tragica perdita di Mirko, i suoi colleghi hanno deciso di scendere in piazza con uno sciopero, manifestando dolore e rabbia per un altro incidente sul lavoro. È il momento di riflettere profondamente sulle condizioni di sicurezza e sulla tutela di chi ogni giorno si impegna per la comunità. La tragedia di Mirko ci ricorda che nessun altro dovrebbe pagare con la vita il prezzo del proprio lavoro.

Dopo la tragica giornata di ieri con la morte del giovane Mirko De Persiis schiacciato dal suo mezzo per la raccolta dei rifiuti oggi è il giorno della riflessione e dello sciopero dei suoi colleghi che sono rimasti sconvolti da quanto accaduto. Una morte, l'ennesima, purtroppo sul posto del.

