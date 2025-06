Donna violentata dal muratore durante i lavori in casa | arrestato a Milano

Un episodio scioccante scuote Biella: una donna è stata violentata dal muratore durante i lavori di ristrutturazione della sua casa. La vicenda, avvenuta sabato 7 giugno, ha portato alla luce un grave episodio di violenza che ha sconvolto la comunità. L'autore, un giovane di 24 anni di origine egiziana, è stato arrestato e si trova ora in custodia. La comunità si chiede come tutelare le vittime e prevenire simili tragedie in futuro.

A Biella, orrore in un appartamento durante una ristrutturazione. Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso la città di Biella: una donna è stata aggredita e abusata dal muratore incaricato dei lavori nella sua abitazione. Il fatto è avvenuto sabato 7 giugno, ma è emerso solo nelle ultime ore. L'autore del reato è un 24enne di origine egiziana, ora detenuto con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La ricostruzione dell'aggressione: chiusa in casa con il figlio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna si era recata di mattina nella casa dove erano in corso lavori di ristrutturazione, portando con sé il figlio di quattro anni.

