Donna scomparsa da casa | ricerche in corso alle alle falde del Vesuvio

Una donna scomparsa da casa e le ricerche in corso alle pendici del Vesuvio: questa mattina si è riunita la Cabina di regia, convocata dal Prefetto di Napoli, per intensificare gli sforzi nel ritrovamento di Rosanna Fiore. Allontanatasi senza cellulare l’11 giugno scorso, i familiari hanno denunciato la scomparsa alle autorità. La speranza è che gli sforzi congiunti portino presto a una svolta, restando in attesa di aggiornamenti sulle indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è riunita questa mattina la Cabina di regia, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per intensificare le attività di ricerca della signora Rosanna Fiore, allontanatasi da casa senza cellulare l’11 giugno scorso, come denunciato al Commissariato di Portici – Ercolano dai familiari. I comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, con le polizie locali e le associazioni di volontariato di protezione civile, stanno partecipando alle ricerche e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sui propri territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna scomparsa da casa: ricerche in corso alle alle falde del Vesuvio

