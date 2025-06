Donna morta dopo la liposuzione a Roma Il chirurgo Picciotti aveva operato anche a Brescia | processo per lesioni gravissime

Un precedente inquietante che solleva molte domande sulla sicurezza degli interventi estetici. La discussione sarà al centro di un intenso dibattito sulla responsabilità, la professionalità e le norme che regolano la chirurgia estetica in Italia, per garantire che tragedie come questa non si ripetano.

Desenzano del Garda (Brescia) – José Lizarraga Picciotti, il medico indagato a Roma per la morte della 46enne Ana Sergia Alcivar Chence deceduta dopo una liposuzione - l’autopsia esclude lo shock anafilattico e gli inquirenti ipotizzano l’embolia polmonare o complicanze cardiache - sei anni fa operò anche una paziente bresciana, segnata a vita dal suo bisturi. Un precedente che lo ha fatto finire sotto processo a Brescia - la discussione sarà il 26 settembre - per lesioni gravissime. La donna, una quarantenne di Desenzano, entrò in contatto con il sedicente specialista in chirurgia estetica, i cui interventi venivano pubblicizzati in Rete a prezzi molto vantaggiosi o con il passaparola, tramite un’amica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna morta dopo la liposuzione a Roma. Il chirurgo Picciotti aveva operato anche a Brescia: processo per lesioni gravissime

