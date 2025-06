Donazione per i pazienti di Neuropsichiatria infantile

Un gesto di grande solidarietà ha preso vita presso l’ospedale Bufalini di Cesena, con una donazione speciale destinata ai pazienti di neuropsichiatria infantile. Grazie all’impegno de ‘I Ragazzi del Memorial Teo’ e ‘Gli Amici del ‘78’, l’associazione ’Qualcosa di grande per i Piccoli Odv’ ha potuto acquistare materiali fondamentali per migliorare il percorso di cura dei più giovani. Un esempio brillante di come la generosità possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di speranza e supporto.

Nuova donazione solidale all’ ospedale Bufalini. Nei giorni scorsi all’Unità operativa di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza di Cesena si è svolta la consegna ufficiale del materiale acquistato grazie a una donazione da parte de ‘I Ragazzi del Memorial Teo’ e ‘Gli Amici del ‘78’. La somma è stata affidata all’associazione ’ Qualcosa di grande per i Piccoli Odv ’ che ha deciso di utilizzarla per l’acquisto di materiale necessario a favorire la comunicazione nei bambini seguiti dal servizio. Un gesto di grande sensibilità e valore, che contribuirà a sostenere il percorso terapeutico e riabilitativo dei piccoli pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donazione per i pazienti di Neuropsichiatria infantile

In questa notizia si parla di: donazione - neuropsichiatria - pazienti - infantile

Generosa donazione a favore della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza del Bufalini - Grazie alla generosa donazione de ‘I Ragazzi del Memorial Teo’ e ‘Gli Amici del '78’, l’unità di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Cesena ha ricevuto materiali essenziali per migliorare le cure e il supporto ai giovani pazienti.

Questa mattina, con la donazione dei giochi e strumentazioni utili al Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell' Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, si è conclusa la nostra iniziativa di Natale in collaborazione con il panificio Perrone. Rigraziamo tutti color Vai su Facebook

Donazione per i pazienti di Neuropsichiatria infantile; Un calcio balilla per sorridere: il dono de 'Il Cuore Foggia' ai piccoli pazienti di Neuropsichiatria Infantile; Terni, importante donazione al servizio di Neuropsichiatria Infantile diretto dal professor Pasini.

Donazione per i pazienti di Neuropsichiatria infantile Scrive msn.com: Nei giorni scorsi all’Unità operativa di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza di Cesena si è svolta la consegna ufficiale del materiale acquistato gr ...