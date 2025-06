Donald Trump rivela al Wall Street Journal i piani di Israele sull' Iran

Donald Trump svela al Wall Street Journal i retroscena sui piani di Israele per attaccare l’Iran, offrendo uno sguardo esclusivo sulle dinamiche geopolitiche più delicate. Il suo racconto mette in luce una realtà più intricata e meno prevedibile di quanto si possa credere. Ma cosa significa tutto questo per gli equilibri internazionali? Scopriamolo insieme.

Donald Trump ha dichiarato al Wall Street Journal che lui e il suo team erano stati informati sui piani di Israele per attaccare l' Iran. Alla domanda su che tipo di preavviso gli Stati Uniti avessero ricevuto prima dell'attacco, il presidente ha risposto cosi': "preavviso? Non era un preavviso. Era 'sappiamo cosa sta succedendo'". Donald Trump ha detto in una breve intervista telefonica al Wall Street Journal di aver parlato con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ieri e di voler parlare di nuovo con lui oggi.

