Donald Trump convoca vertice alla Casa Bianca dopo attacchi israeliani sull' Iran

In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump ha convocato un vertice alla Casa Bianca in risposta agli attacchi israeliani sull'Iran. La Cnn riporta che il presidente e i suoi collaboratori si aspettavano questa escalation, mentre Trump, in una conferenza stampa precedente, aveva anche invitato Israele a non agire. Poche ore prima dei raid, il tycoon aveva condiviso un messaggio su Truth, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

