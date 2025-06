Domenico Berardi | Obiettivi e Futuro tra Sassuolo e Mercato

Domenico Berardi è uno dei talenti più brillanti del Sassuolo, con il sogno di proseguire la sua avventura nel club emiliano. Tra obiettivi personali e ambizioni di mercato, il suo futuro resta incerto, ma le speranze sono vive e forti. Con qualche record da superare e il cuore ancora legato ai neroverdi, il suo cammino dipenderà da molte variabili. Al di là dei...

La speranza, da queste parti, è che lo faccia al Sassuolo, ma quello che accadrà nel corso del mercato è ancora tutto da vedere, ma Domenico Berardi, in vista della prossima stagione, ha già qualche obiettivo statistico da poter raggiungere. Con quale maglia, se quella neroverde o un'altra, appunto, lo si scoprirà, anche se da Sassuolo le sensazioni, al momento, sono piuttosto incoraggianti. Ma mai dire mai, e comunque sia, al di là dei traguardi di squadra, Berardi avrà la possibilità di scrivere un altro capitolo della sua storia di campione. La retrocessione e lo scorso campionato di B (oltre all'infortunio del marzo 2024, naturalmente), avevano interrotto il suo lungo rapporto con la Serie A: undici campionati consecutivi, tutti con la stessa maglia, per un totale di 314 presenze e 122 reti nella massima divisione.

