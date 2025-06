Domenica in scena la prima ’Olimpiade’ della terza età

Domenica 15 giugno, il parco di San Paolino a Falerone accoglierà la prima edizione delle ‘Olimpiadi della Terza Età’, un evento nato dall'ispirazione di Matteo Colibazzi e Ivan Tiburzi. Con l’obiettivo di promuovere divertimento e vitalità tra gli anziani, questa manifestazione si preannuncia come un’occasione speciale per celebrare l’energia e lo spirito competitivo di tutta una vita. Un modo per dimostrare che ogni età può essere protagonista di grandi sfide e sorrisi condivisi.

Sarà il parco di San Paolino di Falerone lo scenario della prima edizione delle ' Olimpiade della Terza Età ' che si terrà domenica 15 giugno. Una manifestazione nata casualmente da una idea di Matteo Colibazzi e Ivan Tiburzi proprietari del centro sportivo ' Acantomypersonal ' di Falerone che hanno voluto pensare a qualcosa di divertente e coinvolgente. "Abbiamo molti giovani Atleti a cui dedichiamo tempo per educarli al movimento durante l'anno – raccontano Matteo e Ivan - perché non coinvolgerli in una sana competizione come si fa per i giochi della gioventù? Sarà una giornata sia ludica che sociale, perché saranno coinvolti non solo i Faleronesi ma anche 'giovani atleti' di Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Servigliano e Belmonte Piceno".

